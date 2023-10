Wzrost kosztów życia nie przełożył się na spadek popularności usług cyfrowych, a za niektóre z nich konsumenci są skłonni zapłacić więcej. "Jedynie 16 proc. respondentów (…) zadeklarowało, że ograniczyło wydatki na internet szerokopasmowy, łączność mobilną lub usługi streamingowe" – wynika z badania "Decoding the digital home" firmy EY.

Reklama

Konsumenci coraz częściej stawiają na jakość, a nie koszt usługi

Dodano, że pomimo "wzmożonego zaniepokojenia części gospodarstw domowych rosnącymi cenami", konsumenci coraz częściej stawiają na jakość, a nie koszt usługi. "Czynnik ten zyskał na wadze zwłaszcza w odniesieniu do produktów dostawców usług szerokopasmowych (51 proc. wobec 41 proc. w ubiegłym roku) i inteligentnego domu (40 proc. w porównaniu do 34 proc. w edycji 2022)" – wskazano. Według raportu na wysoki wynik z tym obszarze wpłynął rosnący entuzjazm konsumentów dotyczący ofert szerokopasmowego dostępu do internetu w wariancie premium.

Reklama

"Co ciekawe, konsumenci są coraz bardziej skłonni zapłacić więcej za dobrą obsługę klienta (36 proc., co przekłada się na wzrost o 6 p.p. rok do roku) i niezawodność internetu (35 proc.)" – poinformowano.

W badaniu zauważono, że w odniesieniu do usług streamingowych 40 proc. respondentów byłoby w stanie ponieść wyższe koszty w zamian z dostęp do wszystkich treści za pośrednictwem jednej platformy. Odsetek ten wzrasta do 51 proc. wśród osób w wieku 25-34 lata.

Jak wynika z raportu, blisko 54 proc. ankietowanych uważa, że wybór platform streamingowych jest zbyt duży, a 20 proc. korzystających z takich usług wskazuje, że anulowała co najmniej jedną miesięczną subskrypcję w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 13 proc. respondentów zamierza zrezygnować z jednej lub większej liczby subskrypcji w przyszłości.

"Na decyzję wpływ ma spora konkurencja rynkowa, jak również presja związana z ograniczaniem wydatków" – oceniono. Dodano, iż 45 proc. badanych jako powód rezygnacji podaje oszczędności, a 31 proc. niesatysfakcjonujące zasoby danej platformy lub wybór alternatywnej usługi.

Na czym powinni się skupić dostawcy internetu?

W badaniu stwierdzono, że z wyzwaniami zmaga się również rynek produktów smart home, na które popyt w ostatnim czasie maleje.

"Prawie połowa gospodarstw domowych twierdzi, że negatywne otoczenie ekonomiczne sprawiło, iż są one mniej skłonne do korzystania z nowych rozwiązań w zakresie usług łączności i dostarczania treści (43 proc.) oraz wdrażania nowych technologii i gadżetów do domu (48 proc.)" – przekazano.

Jednym z kluczowych wyzwań z perspektywy konsumentów wciąż pozostaje niezawodność internetu – zauważono w raporcie. 26 proc. respondentów twierdzi, że szerokopasmowe połączenie sieciowe, z którego korzysta w domu, bywa zawodne, wobec 28 proc. w dwóch poprzednich odsłonach badania. Jak podkreślono, pomimo rosnącego zasięgu sieci 4G i 5G, wzrósł odsetek osób informujących o zawodności połączenia mobilnego. W tegorocznej edycji badania wyniósł on 29 proc., w 2022 r. było to 24 proc., a w 2021 r. – 22 proc.

"Jednocześnie co trzecie gospodarstwo domowe jest zdania, że poprawa niezawodności internetu pozostaje kluczowym obszarem, na którym powinni skupić się jego dostawcy" – podkreślono.

Coroczne badanie EY "Decoding the digital home" opiera się na ankiecie internetowej przeprowadzonej na zlecenie EY wśród 21 tys. gospodarstw domowych w Kanadzie, Francji, Włoszech, Korei Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zostało ono zrealizowane w lutym i marcu 2023 r.

Autor: Adrian Reszczyński