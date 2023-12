Poprzedni rekord to 654,7 milionów z 2019 roku - poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA).

W porównaniu do roku ubiegłego, kiedy kwota ta wyniosła 623,2 mln dolarów, prowizje agentów zawodników zwiększyły się o 42,5 proc.

Najbardziej do tego wzrostu przyczyniły się kluby angielskie, które w sumie wypłaciły kwotę 280 mln dolarów prowizji. Kluby z Arabii Saudyjskiej, coraz bardziej popularne wśród piłkarskich gwiazd, wydatkowały na ten cel 86 mln dolarów.

Agenci, których dochody z transferów FIFA dotychczas bezskutecznie próbowała ograniczyć, osiągnęli rekordowe prowizje również w kobiecej piłce nożnej. Przekroczyły one po raz pierwszy granicę miliona dolarów i wyniosły 1,4 mln.

Agent piłkarski to zajęcie cieszące się dużym zainteresowaniem. FIFA poinformowała w opublikowanym raporcie, że otrzymała w tym roku 19 973 wniosków o wydanie licencji, potrzebnej do reprezentowania piłkarza. Do egzaminów przystąpiło następnie 9207 kandydatów, a egzamin zdało 32,6 proc. z nich. (PAP)