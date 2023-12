Stolica Włoch to nie tylko słynne miasteczko filmowe Cinecitta, ale gotowy plan niemal na każdym placu i wśród zabytków.

90 miejsc znajduje się na opracowanej przez władze miasta liście tzw. lokacji; od najsłynniejszych placów w historycznym centrum po parki i dzielnicę Eur. Jest też taryfikator opłat; wynoszą one od kilkuset do kilku tysięcy euro dziennie. Od przyszłego roku stawki te wzrosną- podał rzymski dziennik.

Reklama

Niektóre miejsca nie są oczywiste. Z udziałem Toma Cruise'a zrealizowano w pełni pandemii część zdjęć do "Mission Impossible 7" w wielkim szpitalu Umberto I.

We wrześniu tego roku sceny do serialu kręcił na via Condotti Sylvester Stallone.

Reklama

Zagranicznych ekip filmowych jest coraz więcej. W tym roku zanotowano ogromny wzrost wniosków. Reżyserzy ze świata muszą często rywalizować o najlepsze miejsca z włoskimi twórcami.

W dzielnicy Testaccio nakręcony został komediodramat "Wciąż jest jutro" (debiutującej w roli reżyserki popularnej aktorki Paoli Cortellesi); najbardziej kasowy film tego roku we Włoszech. Pokonał największe tegoroczne światowe hity - przypomniała "La Repubblica".