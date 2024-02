Zaginiona basowa gitara firmy Hofner była wykorzystywana przy nagraniach takich przebojów z początków kariery The Beatles, jak "She loves you" czy "All my loving".

"Beatlmania (okres ogromnej popularności zespołu - PAP) zaczęła się od tej gitary" - podkreślił Nick Wass, jeden z założycieli grupy poszukiwawczej.

W ubiegłym roku The Lost Bass Project nagłośnili historię gitary i podjęli działania w celu odnalezienia instrumentu. "W rezultacie ktoś mieszkający w szeregówce w Hastings na południowym wybrzeżu skontaktował się z firmą Paula McCartneya i zwrócił gitarę" - powiadomiła grupa w czwartek.

Gitara została skradziona w październiku 1972 roku z furgonetki zaparkowanej w londyńskiej dzielnicy Notting Hill, a jej autentyczność potwierdził sam McCartney, który - jak przekazał jego rzecznik - jest "bezgranicznie wdzięczny" wszystkim uczestnikom poszukiwań.

W 2015 roku gitara, skradziona w latach 60. XX wieku Johnowi Lennonowi, została sprzedana na aukcji w Kalifornii za blisko 2,5 mln dolarów.