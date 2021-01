Naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii Chin, na łamach pisma Nature opisali rekordowo rozległą sieć, opartą na technologii kwantowej dystrybucji klucza (QDT - Quantum Key Distribution). To technologia, która umożliwia całkowitą ochronę przed przechwytywaniem informacji.

Obie komunikujące się z sobą strony przekazują w niej sobie klucz służący do szyfrowania i odczytu wiadomości, który zapisany jest w stanach kwantowych cząstek, np. fotonów. Stany kwantowe mają to do siebie, że próba ich odczytania zawsze je zmienia. Jeśli więc ktoś przechwyci klucz, komunikujące się strony natychmiast się o tym dowiedzą.

Chiny stworzyły właśnie sieć tego typu, która łączy ponad 700 punktów. Wykorzystuje do tego celu dwa łącza satelitarne i ponad 2 tys. km światłowodów.

Sieć, w której każdy użytkownik może komunikować się z dowolnym innym użytkownikiem, obejmuje w sumie dystans 4,600 km.

Więcej informacji na stronie Nature (https://www.nature.com/articles/s41586-020-03093-8) (PAP)