Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje premier. Są cztery stopnie alarmu: ALFA, BRAVO, CHARLIE i najwyższy DELTA.

We wtorek na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że od godz. 23.59 15 lutego do godz. 23.59 28 lutego na terenie całego kraju obowiązuje stopień alarmowy ALFA-CRP.

"Jest to najniższy z 4 stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni" - przekazało Centrum.

"Stopień ALFA-CRP jest sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych" - tłumaczy RCB.

Z informacji PAP wynika, że wydanie tego stopnia alarmowego ma związek z zaostrzającą się sytuacją geopolityczną i atakami cybernetycznymi na Ukrainie. Działanie to jest jednak określane jako prewencyjne.