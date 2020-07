Jak wskazał rzecznik prasowy POT Grzegorz Cendrowski, w celu skorzystania z bonu, turyści będą musieli założyć konto na platformie PUE ZUS. "Jeśli mieli już wcześniej założone takie konto, to będą musieli zaakceptować albo dokonywać zmiany adresu mailowego i numeru telefonu" - poinformował.

Dodał, że zgodnie z projektem ustawy, płatności bonem będą mogli przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium RP.

Jak zaznaczył, podmioty te muszą uprzednio zarejestrować się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS. A lista zarejestrowanych podmiotów będzie z ZUS przekazywana do POT.

"Termin od kiedy będzie możliwa rejestracja w powyższym systemie, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju" - wyjaśnił Cendrowski.

Reklama

Dodał że, obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonywać rejestracji. "Jest ona uzależniona od daty wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, która na tę chwilę czeka na podpis Prezydenta" - wskazał.

POT udostępni aktualną listę przedsiębiorców na stronie bonturystyczny.gov.pl i na bieżąco będzie prowadził weryfikację listy przedsiębiorców, czyli np. usuwał te podmioty, które znajdą się na niej bez spełnienia wymaganych ustawą warunków, w wyniku czego podmioty te utracą prawo do realizacji bonu.

Jak wskazuje POT, ZUS zrealizuje płatność za bon na rzecz przedsiębiorcy lub OPP w terminie 14 dni od dnia przyjęcia płatności.

W środę Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, skierowanym do wszystkich rodzin z dziećmi, niezależnie od tego, jakie mają zarobki, tak jak w przypadku Programu 500 plus.

Bon będzie miał wartość 500 zł - na każde dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, świadczenie będzie dwa razy wyższe i wynosić będzie 1000 zł. Będzie można nim opłacić np.: pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na kolonii, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym.

Resort rozwoju szacuje, że wartość pomocy przekazanej w formie bonu turystycznego dla osób do 18 roku życia, będzie sięgać 3,5 mld zł.

Bon turystyczny nie będzie miał formy gotówkowej, środki nie będą wpłacane na konta rodziców. Będzie to cyfrowe świadczenie udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z którego rozliczać będą się mogli przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, które zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Bonem będzie można płacić w Polsce za m.in. pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bonem będzie można też płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku.