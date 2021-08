Od 13 września do 31 marca przyszłego roku wszyscy pracownicy sektora państwowego i prywatnego, którzy nie posiadają zaświadczenia o szczepieniu lub ozdrowieniu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, będą musieli wykonać jeden test na obecność SARS-CoV-2 tygodniowo - oświadczył Kikilias.

Dwa testy tygodniowo wymagane będą od pracowników uniwersytetów, sektora turystyki, gastronomii i rozrywki. W tej grupie znajdą się także uczniowie i studenci.

Testy mają być wykonywane przez prywatne placówki za każdorazową opłatą 10 euro, pokrywaną przez testowanego. Z zasady tej wyłączeni będą uczniowie - w ich przypadku koszt pokryje rząd.

Szef resortu zdrowia uzasadniał decyzję o nowych ograniczeniach tym, że 90 proc. pacjentów z Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii w Grecji to osoby niezaszczepione.

Noszenie maseczek ma być obowiązkowe dla każdego w publicznych przestrzeniach zamkniętych, a także w zatłoczonych przestrzeniach otwartych - poinformował Kikilias.

By wejść do lokali rozrywkowych i gastronomicznych, trzeba będzie posiadać certyfikat poświadczający szczepienie lub ozdrowienie z Covid-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Certyfikaty mają być sprawdzane przy wejściu.

Osoby niezaszczepione będą mogły wejść do kin, teatrów, muzeów, na teren obiektów archeologicznych i do siłowni jedynie po okazaniu negatywnego testu PCR sprzed maksymalnie 48 godzin. To samo ograniczenie dotyczyć będzie każdej osoby powyżej 12. roku życia podczas podróży samolotem, pociągiem, łodzią bądź autokarem.

Z danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wynika, że w Grecji od końca czerwca regularnie rośnie dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem. W poniedziałek zarejestrowano ponad 2600 nowych infekcji oraz 34 związane z tą chorobą zgony. Do tego czasu w Grecji co najmniej jedną dawkę preparatu otrzymało 55 proc. mieszkańców kraju, a w pełni zaszczepionych było 53 proc.