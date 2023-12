Zima jak sprzed lat?

"W Szczyrk Mountain Resort w piątek udostępnimy trasy: dwie z Małego Skrzycznego, 3b ze Zbójnickiej Kopy oraz cztery do Soliska. Pozostałe są naśnieżane; wykorzystujemy każdą sekundę dobrych warunków. Nasza flota to ponad 50 armatek śnieżnych i 320 lanc. Liczymy, że to będzie zima, jaką pamiętamy sprzed wielu lat” – powiedział Grzegorz Przybyła, dyrektor Tatry Mountain Resort Polska, do którego należy SMR.

Rzecznik szczyrkowskiego ośrodka Jacek Kufel przypomniał, że od tygodnia działa szczyrkowska Beskid Sport Arena, którą zarządza w tym sezonie SMR. „Sezon narciarski rozpoczął się znacznie wcześniej niż planowano. Pierwotnie zakładano, że trasy otwarte zostaną 16 grudnia. Warunki są bardzo dobre” – powiedział.

Sezon rusza też w Wiśle

Sezon rozkręca się w Wiśle. „W najbliższych dniach otwierają się wszystkie kanapowe stacje narciarskie, których w naszym mieście jest siedem. Od czwartku działają Skolnity. W piątek pierwsi narciarze będą mogli poszusować na Nowej Osadzie i stacji Stok. W sobotę sezon rozpoczynają ośrodki Cieńków, Klepki, Soszów i Stożek. Od końca listopada codziennie jeździć można już na Siglanach” – powiedział PAP Tadeusz Papierzyński z wiślańskiego magistratu.

Jak podkreślił, w Wiśle panują doskonałe warunki dla miłośników biegówek. „Przygotowane są już trasy na Kubalonce, ale pobiegać można też na 900-m pętli na Jonidle, gdzie założony jest tor do biegania stylem klasycznym. Na biegówkach można też poruszać się stokówką od Przełęczy Salmopolskiej w stronę Przysłopiu pod Baranią Górą, a także grzbietem Cieńkowa” - powiedział urzędnik.

Papierzyński dodał, że z niezłych warunków w górach korzystają skiturowcy. „Wielu miłośników skiturów wędruje w okolicach Stożka, Soszowa, Zielonego Kopca, Malinowa czy Baraniej Góry” – dodał.

Zjeżdżać można też na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. W weekend otwarty zostanie górny odcinek trasy niebieskiej na Czantorii w Ustroniu, a także ośrodki Złoty Groń i Zagroń w Istebnej. (PAP)

autor: Marek Szafrański