Podczas poniedziałkowej debaty w Końskich (woj. świętokrzyskie) prezydent został zapytany o szczepionkę na COVID-19. "Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę" - mówił. "Uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe" - oświadczył prezydent.

Później na Twitterze prezydent powtórzył, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe, ale - jak dodał - w przypadku innych chorób jak polio, gruźlica, szkarlatyna itp., "to zupełnie co innego".

Szczerski komentując we wtorek w Polsat News słowa prezydenta z debaty podkreślił, że dotyczyły one szczepień na koronawirusa. "Pan prezydent uznał, że obowiązkiem państwa jest zapewnić Polakom dostęp do szczepionki, natomiast nie będzie przymusu wyszczepienia się na koronawirusa. Ta szczepionka będzie dostępna dla Polaków - mam nadzieję jak najszybciej - natomiast nie będzie obowiązkowa" - mówił Szczerski.

Prezydencki minister zwrócił jednocześnie uwagę, że gdy w Polsce była świńska grypa, rząd nie kupił Polakom szczepionek. "To była pani Ewa Kopacz, minister zdrowia - rząd uznał, żeby w ogóle nie było dostępu do szczepionek w Polsce. Prezydent Duda ma inne zdanie, uważa, że dostęp powinien być, ale nie będzie przymusu" - mówił minister.

Zwrócił uwagę, że koronawirus, tak jak wirus grypy, jest wirusem sezonowym, więc - jak zauważył - jest tu inna sytuacja niż ze szczepieniami obowiązkowymi dla dzieci.

Na uwagę prowadzącego rozmowę, że prezydent powinien bardziej precyzyjnie się wypowiadać w tak ważnych sprawach, Szczerski odparł, że prezydent "powiedział bardzo precyzyjnie w tej sprawie". "Zaczęła się manipulacja, tak jak wszystkim, co się w ostatnim czasie dzieje. Ta kampania jest pełna manipulacji ze strony opozycji w stosunku do tego co mówi pan prezydent. Trzeba te manipulacje szybko przecinać, bo one potem żyją własnym życiem. Taka jest metoda opozycji na kampanię, to jest kampania manipulacji i agresji ze strony opozycji" - ocenił Szczerski.

Prezydent jeszcze w nocy zamieścił wpis na Twitterze: "STOP MANIPULACJI! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa". (PAP)