Zaprojektowane przez pracownię Shigeru Ban Architects zestawy nowoczesnych przezroczystych toalet zostały zainstalowane w dwóch parkach w tokijskiej dzielnicy Shibuya - Yoyogi Fukamachi Mini Park i Haru-no-Ogawa Community Park.

Budowa transparentnych toalet jest częścią innowacyjnego projektu, którego celem jest zmiana postrzegania toalet publicznych przez Japończyków.

„Są dwie rzeczy, o które martwimy się wchodząc do publicznej toalety, zwłaszcza tej znajdującej się w parku” – można przeczytać w na oficjalnej stronie projektu Tokyotoilet.jp . „Pierwsza to czystość, a druga to, czy ktoś jest w środku”.

Projekt Shigeru Ban Architects rozwiązuje te dwa problemy. Oferuje toaletę ze szklanymi ścianami, które pozwalają przechodniom zaglądać do ich wnętrz. Przeźroczyste ściany "pozwalają użytkownikom stojącym na zewnątrz na sprawdzenie czystości i tego, czy ktoś korzysta z toalety” - głosi oświadczenie. „W nocy obiekt rozświetlany przez parkowe urządzenia (wygląda - przyp.red.) jak piękna latarnia”.

Przed wejściem do środka kabiny nie można stwierdzić, czy szkło jest matowe, czy nie, a ściany je oddzielające mają zainstalowane lustra, co potęguje jeszcze wrażenie przebywania na sklepowej wystawie, relacjonują dziennikarki CNN. Ale gdy tylko użytkownik wejdzie do toalety i zamknie za sobą drzwi ściany stają się nieprzejrzyste. W ten sposób każdy kto chce skorzystać z toalety ma zapewnioną prywatność.

Reklama

W pierwszych dniach po udostępnieniu obiektu czyste, pełne bieli i chromu toalety stały się atrakcją tłumnie odwiedzaną przez mieszkańców Tokio.

Obiekty znajdujące się w obu parkach składają się z toalety damskiej, toalety męskiej i toalety wielofunkcyjnej. Stanowią część nowo uruchomionego projektu Tokyo Toilet Project, którego zadaniem jest odczarowanie mitu brudnej i zaniedbanej toalety publicznej w stolicy.

Nippon Foundation jest organizacją non-profit koncentrującą się na innowacjach społecznych. Przy okazji projektu Tokyo Toilet Project fundacja nawiązała współpracę z niektórymi z najbardziej znanych japońskich architektów, między innymi z Tadao Ando i Toyo Ito. Wspólnie stworzą 17 nowych publicznych toalet wokół Shibuya.

„Te toalety publiczne są projektowane przez 16 wiodących twórców i wykorzystają zaawansowany projekt, aby były dostępne dla wszystkich, niezależnie od płci, wieku czy niepełnosprawności, aby zademonstrować możliwości społeczeństwa integracyjnego” - poinformowała Nippon Foundation w komunikacie prasowym.

„Korzystanie z toalet publicznych w Japonii jest ograniczone ze względu na stereotypy, że są one ciemne, brudne, śmierdzące i przerażające. Aby rozwiać te błędne wyobrażenia dotyczące toalet publicznych, Fundacja Nippon zdecydowała się wyremontować 17 toalet publicznych zlokalizowanych w Shibuya w Tokio we współpracy z zarządem miasta Shibuya. ”- czytamy dalej.

Do tej pory w ramach projektu Tokyo Toilet Project udostępniono do użytku publicznego pięć obiektów, w tym dwie wyżej wspomniane przezroczyste toalety.

Pozostałe trzy to „ Nowoczesna Kawaya (chata nad rzeką) ” autorstwa Masamichi Katayama i jego studia wnętrzarskiego Wonderwall Inc. Projekt składa się z 15 losowo rozmieszczonych betonowych ścian, inspirowanych tradycyjną toaletą stawianą nad rzeką.

W celu utrzymania tych nowych toalet fundacja będzie współpracować z zarządem miasta Shibuya i Stowarzyszeniem Turystyki Miasta Shibuya.