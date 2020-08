Łączna liczba potwierdzonych infekcji koronawirusem w Niemczech to teraz 228 621, z czego 9253 okazały się śmiertelne. Ok. 14,5 tys. przypadków uważa się obecnie za zakażenia aktywne, co jest największą liczbą od 13 maja.

Liczba infekcji w kraju stopniowo zwiększa się od początku sierpnia. Według RKI głównym czynnikiem napędzającym szerzenie się wirusa są powroty zakażonych Niemców z wakacji.

Najwięcej nowych przypadków notuje się w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w Turyngii i w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie wykrywa się kilka infekcji dziennie.

