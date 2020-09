W ciągu ostatniej doby we Francji potwierdzono 10 561 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost infekcji we Francji od początku pandemii; po raz pierwszy wykryto ponad 10 tys. przypadków.

Dotychczasowy najwyższy dobowy przyrost liczby infekcji w tym kraju - 9843 - odnotowano w czwartek. W sumie od początku pandemii potwierdzono we Francji 373 911 przypadków zakażenia. W sobotę poinformowano, że w ciągu ostatniej doby w wyniku Covid-19 zmarło 17 osób. Łączna liczba ofiar pandemii wzrosła tym samym do 30 910. O tym, że sytuacja epidemiczna we Francji pogarsza się, w piątek na konferencji prasowej mówił premier Jean Castex. Poinformował, że 42 departamenty zostały zakwalifikowane do tzw. czerwonej strefy z dużą cyrkulacją koronawirusa. Nie ogłosił jednak kolejnych znaczących obostrzeń.