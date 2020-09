List intencyjny pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w sprawie wykorzystania dronów do transportu i walki z Covid-19 podpisano na konferencji prasowej zorganizowanej podczas wydarzenia Impact’20 Connected Edition driven by Metropolia GZM. W trakcie spotkania poruszane są m.in. tematy związane z gospodarką w okresie po koronawirusie.

Jak zaznaczył wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała, loty bezzałogowe stają się coraz ważniejsze i znajdują realne zastosowanie w służbie dla ratowania zdrowia ludzkiego.

"Już 29 kwietnia odbył się pierwszy lot z próbką krwi i pokazaliśmy w ten sposób, że nie tylko w warstwie teoretycznej, ale to już się dzieje. Można powiedzieć, że jutro zaczyna się dzisiaj" - powiedział Horała w wystąpieniu wideo pokazanym podczas konferencji prasowej.

Dodał, że podpisanie porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a CSK MSWiA pozwoli na wykorzystanie tej nowej gałęzi transportu do zastosowań medycznych.

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski zaznaczył, że podpisanie listu intencyjnego to "przełomowy moment w historii lotnictwa".

"Dzisiaj w Europie jesteśmy liderami tworzenia środowiska dla bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki tej umowie będziemy mogli śmiało powiedzieć, że te próby, które wykonaliśmy na przełomie kwietnia i maja doprowadzą do sytuacji, gdzie będziemy wspólnie ratować nasze życie, nasze zdrowie" - powiedział.

Dodał, że umowa będzie prowadzić nie tylko do transportu próbek krwi, "ale to jest również przyszłość do stworzenia całego systemu transportu medycznego nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich dużych miastach i na terenie całej Rzeczypospolitej".

Pełnomocniczka ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych Małgorzata Darowska oceniła, że Polska jest "absolutnym liderem jeżeli chodzi o digitalizację przestrzeni powietrznej".

"Najpierw była infrastruktura i dzięki temu, że ta infrastruktura jest na tak doskonałym poziomie teraz możemy szybko zareagować na Covid i wspierać wdrażanie bezzałogowych statków powietrznych tam, gdzie są one najbardziej potrzebne" - powiedziała.

Dyrektor Szpitala CSK MSWiA prof. Waldemar Wierzba zaznaczył, że widzi bardzo szerokie zastosowanie dla tego typu inicjatywy. "Jestem niezwykle zaszczycony, że CSK MSWiA jest w awangardzie wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań w pomocy i podnoszenia jakości opieki zdrowotnej nad pacjentami, w tym dotkniętymi pandemią wirusa Sars-Cov-2" - podkreślił.

Z kolei prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson zaznaczył, że cieszy się, że przepisy prawne, które przygotował ULC wchodzą w życie i widać ich realne zastosowanie. Dodał, że operacje związane z transportem próbek do szpitala MSWiA, gdzie przygotowano lądowisko dla dronów, są w pełni bezpieczne.