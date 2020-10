Projekt przewiduje, że od soboty w czerwonej strefie będzie 16 powiatów i miasto na prawach powiatu Sopot, zaś w żółtej – 28 powiatów oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz, oraz Szczecin.

Z informacji na stronach RCL wynika, że projekt został już skierowany do podpisu przez prezesa Rady Ministrów.

Obszar czerwony - zgodnie z projektem - objąć ma powiaty:

- aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,

- białostocki w województwie podlaskim,

- działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

- gostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,

- głubczycki w województwie opolskim,

- kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

- kłobucki w województwie śląskim,

- limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie małopolskim,

- łęczyński w województwie lubelskim,

- otwocki w województwie mazowieckim;

Obszar "żółty" w myśl projektu ma objąć powiaty:

- bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

- bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,

- brzeski i oleski w województwie opolskim,

- bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,

- dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,

- janowski w województwie lubelskim,

- kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,

- nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,

- miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,

- ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,

- przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,

- trzebnicki w województwie dolnośląskim,

- wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało briefing w sprawie aktualnej mapy powiatów z obostrzeniami na czwartek na godz. 14.00.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział we wtorek, że wkrótce zostanie przedstawiony projekt rozporządzenia, które m.in. wprowadzi nowe limity liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych – w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób. W strefie czerwonej pozostanie ograniczenie zgromadzeń do 50 osób.

Zgodnie z projektowanymi zmianami w strefie czerwonej pojawić się ma nowe obostrzenie – ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00. Z kolei obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej.