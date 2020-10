Istnieje konkretne ryzyko nagłego pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej, jeśli dojdzie do złagodzenia przestrzegania kroków bezpieczeństwa sanitarnego - podkreślono w sprawozdaniu z monitoringu, prowadzonego w ostatnim tygodniu września.

W swej analizie eksperci obu instytucji położyli nacisk na to, że trzeba być gotowym na zastosowanie dalszych kroków, gdyby doszło do eskalacji epidemii. Odnotowano, że współczynnik zakażeń wzrósł do 34 na 100 tysięcy mieszkańców w porównaniu z poprzednim okresem, gdy wynosił 31 na 100 tys. osób.

Według danych resortu i Instytutu w całym kraju jest ponad 3260 aktywnych ognisk zakażeń SARS-CoV-2, z czego 909 nowych. W poprzednim tygodniu ognisk tych było łącznie 2868.

W piątek zanotowano we Włoszech prawie 2,5 tys. nowych zakażeń koronawirusem.

