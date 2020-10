"Nie ma co ukrywać, że na 99 proc. Warszawa od soboty znajdzie się w żółtej strefie" - powiedział. Dodał, że ponad 100 powiatów objętych będzie dodatkowymi obostrzeniami wobec 51 obecnie.

"Tych powiatów, które jutro ogłosimy, będzie ponad 100. Musimy się liczyć z tym, że w ramach obostrzeń w strefach żółtych znajdzie się bardzo dużo miast" - podkreślił.

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej resort zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych obostrzeń w strefach. W strefie czerwonej restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6.00-22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Dodatkowo obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał już nie tylko w strefie czerwonej, ale również żółtej. Restrykcje mają także dotyczyć ograniczenia liczby osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych i zgromadzeniach: w strefie czerwonej do 50, żółtej do 75, pozostałej części kraju do 100 osób.

Ponadto wprowadzony zostanie zakaz prowadzenia dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych przestrzeniach zamkniętych. Obowiązkowo też każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał na żądanie policji lub straży gminnej, okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdzi jego niepełnosprawność.

Wyznaczona ma być też minimalna odległość pomiędzy zgromadzeniami (np. przemarszami). Będzie ona musiała wynosić co najmniej 100 m, by wyeliminować praktykę zgłaszania kilku zgromadzeń w jednym miejscu, po to, by obejść wymogi dotyczące liczby uczestników.

Równocześnie jednak nie trzeba będzie zakrywać ust na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży. (PAP)

Strategia walki z koronawirusem

Przyjęta w ministerstwie zdrowia strategia testowania pod kątem koronawirusa sprawdza się – ocenił w środę rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Strategia zakłada m.in. testowanie głównie osób z objawami oraz możliwość zlecania badań przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Resort podał w środę, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 3003 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 75 chorych. To najwięcej zakażeń i zgonów od początku epidemii. Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 107 tys. 319 osób, zmarło 2792 z nich.

"Mamy przekroczony pułap trzech tysięcy zakażeń odnotowanych ostatniej doby. Pozytywną informacją jest informacja o przeprowadzonej liczbie testów, (…) wykonano ich 44 tys. W historii badań (pod kątem koronawirusa-PAP) jeszcze nie mieliśmy takiego pułapu osiągniętego" – powiedział mediom rzecznik MZ.

"To świadczy o tym, że strategia testowania przyjęta w ministerstwie zdrowia, w nowej jesiennej strategii walki z COVID-19 się sprawdza. Z samej podstawowej opieki zdrowotnej mieliśmy wczoraj ponad 6 tys. skierowań na badania pod kątem obecności koronawirusa, poprzedniej doby ponad 8 tys. skierowań" – dodał.

Jak zaznaczył, ukierunkowanie na badania osób objawowych i zdecydowanie, że także lekarze POZ mogą kierować na badania przynosi efekty w postaci "dość dużej, rosnącej liczby badań".

Podkreślił, że oprócz "smutnej statystyki" trzech tysięcy nowych zakażań, w środę zaraportowano ponad tysiąc osób, które wyzdrowiały.

MZ podało w środę, że z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 4000 osób, u których potwierdzono zakażenie; 283 są pod respiratorem. Resort przekazał, że od początku epidemii wyzdrowiało 75 tys. 346 osób, u których potwierdzono zakażenie. Kwarantanną objętych jest 145 tys. 873 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym – 21 tys. 289. resort podał w środę, że ostatniej doby wykonano 44 tys. testów na wykrycie koronawirusa. Lekarze rodzinni ostatniej doby zlecili 6224 wymazy. Ogółem przebadano dotąd 3 533 697 próbek pobranych od 3 381 227 osób.

MZ zalecało, by badanie w kierunku SARS-CoV-2 lekarze POZ zlecali pacjentom, którzy mają cztery objawy charakterystyczne dla COVID-19: gorączka, duszność, kaszel i utrata węchu lub smaku. W porozumieniu z lekarzami rodzinnymi zapisano, że lekarz może kierować na badanie w kierunki SARS-CoV-2 "zgodnie z aktualną wiedzą medyczną". (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl