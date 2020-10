W Walii, Irlandii Północnej i części Szkocji, puby, bary i restauracje są zamknięte. W pozostałej części Szkocji alkohol można podawać w lokalach, ale tylko w ogródkach gastronomicznych do godz. 22. Dodatkowo w sklepach w Irlandii Północnej napojów alkoholowych nie wolno sprzedawać po 20. W Anglii puby i restauracje muszą być zamykane o 22, obsługiwane są tam tylko osoby siedzące przy stolikach. W angielskich regionach objętych najwyższym stopniem zagrożenia puby i bary są zamknięte, chyba, że działają jak restauracje, czyli alkohol może być w nich podawany tylko do "solidniejszych" posiłków.

W związku z pandemią w Portugalii zakazano sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych po godz. 20. Bary i restauracje są zamykane, w zależności od regionu, między 20 a 23. Po 20 nie wolno podawać alkoholu w ogródkach gastronomicznych, jego konsumpcja może się odbywać tylko wewnątrz lokalu. W Portugalii obowiązuje też zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych i jego konsumpcji w przestrzeni publicznej, np. na ulicach i w parkach.

Zarówno w Belgii, jak i w Holandii z powodu rosnącej liczby infekcji SARS-CoV-2 zamknięto wszystkie bary i restauracje. W obu krajach wprowadzono też zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 20. W Holandii po tej godzinie, do 7 rano w przestrzeni publicznej nie wolno mieć przy sobie alkoholu, ani go spożywać.

We Włoszech wszystkie lokale gastronomiczne, w tym bary i winiarnie mogą być otwarte do godz. 18. Później możliwa jest tylko sprzedaż na wynos lub dostawa do domu. Po tej godzinie zabroniona jest też wszelka konsumpcja jedzenia i picia w przestrzeni publicznej, np. na placach.

W Czechach od połowy października obowiązuje zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, a za jego nieprzestrzeganie grozi mandat do 10 tys. koron czeskich (ok. 1700 zł). Restauracje i bary są zamknięte, ale można w nich kupować jedzenie i napoje, w tym alkoholowe, na wynos. Zamkniętych jest także większość sklepów.

Na mocy obowiązującego w Hiszpanii stanu zagrożenia epidemicznego w całym kraju po godz. 23 nie wolno ani sprzedawać, ani konsumować alkoholu w przestrzeni publicznej. Większość regionów tego kraju wprowadziła jeszcze bardziej surowe przepisy zabraniające sprzedawania alkoholu po godz. 22. Jeżeli w którejś części Hiszpanii liczba nowych zakażeń koronawirusem przekroczy ustalony limit, władze lokalne mogą zdecydować o całkowitym zakazie sprzedaży alkoholu w restauracjach.

We Francji od piątku (30 października) obowiązuje narodowa kwarantanna, zamknięto wszystkie bary i restauracje, każde wyjście z domu musi być uzasadnione ważnymi powodami. Niektóre miasta i regiony, np. Lyon, Tuluza i Nicea już wcześniej ograniczyły możliwość zakupu lub spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej.

Od poniedziałku (2 listopada) w całych Niemczech zostaną zamknięte restauracje, bary, kluby i dyskoteki. Wcześniej wiele miast, w tym Berlin, Frankfurt czy Stuttgart zakazało sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

W Danii w ramach obostrzeń epidemicznych wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych po godz. 22. W Norwegii restauracje mogą podawać alkohol do północy. Z powodu koronawirusa nie ograniczono możliwości zakupu alkoholu w Szwecji, ale w tym kraju obowiązują i tak surowe na tle Europy przepisy. Napoje wyskokowe można kupić jedynie w nielicznych sklepach państwowego monopolu, które działają do godz. 19 w dni powszednie i 15 w soboty.

W Finlandii od początku października lokale gastronomiczne muszą być zamykane o godz. 1 w nocy, ale alkohol można serwować tylko do północy. W regionach, gdzie sytuacja epidemiczna jest gorsza, bary i restauracje zamykane są godzinę wcześniej.

Władze Estonii wprowadziły tymczasowy zakaz podawania alkoholu w lokalach między północą a godz. 10 rano.

Na Węgrzech wszystkie lokale gastronomiczne i rozrywkowe muszą być zamykane do godz. 23. Nie wprowadzono natomiast ograniczenia w sprzedaży trunków w sklepach.

W Chorwacji zakazano sprzedaży alkoholu między północą a 6 rano. Również o północy zamykane są wszystkie restauracje i bary.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przypomina, że spożywanie alkoholu przyczynia się do obniżenia odporności organizmu, co zwiększa ryzyko zakażenia się koronawirusem oraz ciężkiego przebiegu Covid-19.(PAP)