Jak pisze gazeta, przedstawiając wyniki badania pracowni YouGov dla LENA, stowarzyszenia ośmiu gazet europejskich, do których należy "Gazeta Wyborcza", sytuacja, w której się znaleźliśmy najbardziej stresuje Hiszpanów (60 proc.), Polaków (54 proc.) i Włochów (51 proc.). Z kolei największy dystans wobec pandemii wydają się mieć Brytyjczycy i Szwedzi - "zaledwie co trzeci z nich ocenia, że jego rodzina przeżywa w tym czasie duży stres".

"Mimo że Polska pod względem średniej liczby oficjalnych zgonów na koronawirusa w przeliczeniu na milion mieszkańców ma obecnie jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności w Europie, mniej niż wiosną boimy się śmierci w rodzinie lub wśród osób, które znamy (spadek z 40 do 31 proc.)" - pisze "GW".

Jak dodaje, spadła też liczba Polaków obawiających się choroby lub trudnego powrotu do zdrowia (z 49 do 45 proc.). "Mniej boimy się również kryzysu finansowego w kraju (z 35 do 31 proc.) i na świecie (spadek z 54 do 47 proc.)" - wylicza gazeta. Wzrósł za to odsetek osób obawiających się zakazu podróżowania (z 15 do 21 proc.) i - nieznacznie - trwałych ograniczeń w przemieszczaniu się (z 5 do 7 proc.) - zwraca uwagę gazeta.

Ankieterzy pytali też m.in. o to, w jakim gronie spędzimy zbliżające się święta i sylwestra. "Wyraźnie wyróżniają się tu Francuzi. Tylko 42 proc. zamierza spędzić Boże Narodzenie samotnie lub wyłącznie z osobami, z którymi mieszka na co dzień" - przytacza wyniki badania gazeta. Natomiast najbardziej zdyscyplinowani wydają się Włosi - aż 85 proc. zamierza spędzić święta w kameralnym gronie domowników. W przypadku sylwestra odsetek ten wynosi odpowiednio 56 proc. i 87 proc. Polacy zajmują w tym zestawieniu piąte miejsce - to, że święta Bożego Narodzenia spędzi samotnie lub tylko w gronie domowników deklaruje 60 proc. respondentów, a sylwestra - 72 proc.

Badanie YouGov dla LENA przeprowadzono między 2 a 9 grudnia 2020 r. w dziewięciu krajach europejskich.