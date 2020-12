We Francji od początku pandemii na koronawirusa zmarło 61 702 chorych, a zakaziło się 2 490 946 osób – poinformowała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

4,4 proc. wynosi obecnie odsetek testów pozytywnych na obecność SARS-CoV-2 – podała SPF, przypominając, że we Francji przeprowadzana jest rekordowa liczba testów. W piątek przeprowadzono ich 500 tys.

We Francji trwa obecnie debata nad wprowadzeniem zachęt, aby przekonać obywateli do szczepień. Minister Veran powiedział we wtorek stacji TF1: „Szczepionka na koronawirusa nie będzie obowiązkowa dla korzystania z komunikacji miejskiej czy restauracji".

Szef resortu zdrowia uznał za wielce kontrowersyjną propozycję Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, które proponuje stworzenie „paszportu dla zaszczepionych”. Nad pomysłem zastanawia się jednak część deputowanych partii rządzącej LREM.

Wysoki Urząd ds. Zdrowia (HAS) ogłosił we wtorek, że wyda w czwartek opinię na temat szczepionki Pfizer-BioNTech. To ostatni etap regulacyjny przed jej zastosowaniem we Francji. Szczepienia mają rozpocząć się w niedzielę w trzech ośrodkach opieki nad seniorami.