W sobotę, zgodnie z planem, do Polski dotarło pierwsze 10 tys. szczepionek, a wczoraj w 73 szpitalach rozpoczęto ich podawanie. W tzw. etapie zero procedury prowadzone będą w 509 szpitalach węzłowych. Do końca roku do Polski ma trafić w sumie 300 tys. dawek. Dostawy idą na tyle gładko, że rząd już rozważa przyspieszenie szczepień w grupie seniorów. Pierwotnie liczył, że może to nastąpić w lutym, teraz niewykluczone, że szczepienia dla osób 60+ ruszą jeszcze przed połową stycznia.