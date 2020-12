41 proc. badanych deklaruje chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19; to wzrost o 8 pkt proc. od poprzedniego badania. O 5 pkt proc. spadł odsetek osób, które deklarują, że nie chcą się zaszczepić; to obecnie 39 proc. - wynika z sondażu Social Changes dla wPolityce.pl.

W badaniu pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zadano respondentom pytanie: "Czy Pani/Pan zaszczepi się na koronawirusa, jeśli będzie dostępna szczepionka i Pani/Pan będzie mieć taką możliwość?". Na tak zadane pytanie pozytywnie odpowiedziało 41 proc. - o 8 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Spośród osób, które deklarują chęć zaszczepienia się, zdecydowanie chce się zaszczepić 20 proc. ankietowanych, a raczej jest skłonnych to zrobić 21 proc. Odsetek osób, które deklarują, że nie chcą się zaszczepić, spadł o 5 pkt procentowych i obecnie wynosi 39 proc., a tydzień temu było to 44 proc. Spośród osób, które deklarują, że nie będą się szczepić, zdecydowanie odrzuca taką możliwość 22 proc., a 17 proc. twierdzi, że raczej nie będzie się szczepiło. Które ograniczenia społeczne chronią przed pandemią? Zobacz również 20 proc. respondentów wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć". Chęć zaszczepienia się deklaruje 57 proc. badanych, którzy deklarują poparcie dla Zjednoczonej Prawicy; 25 proc. z nich odrzuca taką możliwość. Więcej - bo 62 proc. - zwolenników szczepienia się jest wśród potencjalnych wyborców Koalicji Obywatelskiej; 29 proc. spośród nich nie chce sie szczepić. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1040 osób w dniach od 25 do 28 grudnia 2020 roku.