Z badania przeprowadzonego dla "GW" wynika, że niespełna 31 proc. ankietowanych chce dalszych ograniczeń związanych z pandemią, a 13,3 proc. - nie ma w tej sprawie zdania. Większość respondentów - blisko 56 proc. mówi jednak "nie" ogólnopolskiej kwarantannie i jej dalszemu wydłużeniu.

Dziennik pisze, że do dalszego lockdownu przychylają się głównie mężczyźni. Najchętniej za obostrzeniami opowiadają się osoby w wieku 56-80 lat z wykształceniem podstawowym, które mieszkają w miastach od 100 tys. do 199 tys. i od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców.

"Może to wskazywać, że są to osoby najmniej poszkodowane w czasach pandemii, przynajmniej od strony ekonomicznej" - wskazuje dziennik.

Badanie przeprowadzono od 8 do 11 stycznia br. na reprezentatywnej próbie 1008 Polaków w wieku 18-80 lat. Sondaż na zlecenie "GW" wykonały UCE RESEARCH i SYNO Poland.(PAP)