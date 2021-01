W Radiu Zet zapytano prof. Horbana, do kiedy potrwa szczepienie seniorów z grupy 80 plus.

"Będziemy starali się zrobić to jak najszybciej" – odpowiedział. Dodał, że w tej grupie jest mniej więcej 1,7 mln osób i prawie wszyscy powinni zostać zaszczepieni.

"Jeżeli mamy w tej chwili na razie 360 tys. szczepionek na tydzień, dzieląc przez 2, to jest 180 tys. 180 tys. razy 4 to 720 tys. Czyli to powinno być około dwóch miesięcy" – wyliczył.

Pytany o szczepienie wszystkich seniorów powyżej 60 lat, powiedział, że może to potrwać "ho, ho i jeszcze trochę".

Zapytany, co to oznacza wyjaśnił, że w grupie tej jest mniej więcej 10 mln ludzi. Jeżeli będziemy mieli milion szczepionek miesięcznie, to szczepienia potrwają 10 miesięcy.

"Jeżeli będziemy mieli 2 mln szczepionek, to mamy 5 miesięcy" – dodał.

Na pytanie, czy realny jest scenariusz, że do końca II kwartału 2021 r. uda się zaszczepić wszystkich seniorów, odpowiedział: "myślę, że to jest absolutnie realne, bardzo możliwy sen. Może nawet, jak się uda, to wcześniej".

Jeśli chodzi o szczepienia osób z ostatniej grupy, to według niego będą się ona mogły zaczepić jeszcze w tym roku.

"Możliwości produkcyjne firm produkujących szczepionki będą rosły z miesiąca na miesiąc" – wskazał.

O północy z czwartku na piątek ruszyły zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 osób z rocznika 1941 i z roczników niższych. Do wyboru mają oni niemal sześć tysięcy przychodni, w których od 25 stycznia będą odbywać się szczepienia. Termin można zarezerwować telefonicznie, przez internet lub w punkcie szczepień.