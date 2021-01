Szczepienia na Covid-19. Ilu seniorów się zarejestrowało?

Dworczyk przypomniał, że o północy z czwartku na piątek rozpoczęła się centralna rejestracja na szczepienia dla seniorów powyżej 80. roku życia. Dodał, że rejestrować można się poprzez infolinię, w punkcie szczepień i za pośrednictwem internetowego konta pacjenta.

Poinformował, że na infolinię w ciągu pierwszych 90 min zadzwoniono ponad 84 tys. razy, a w ciągu godziny stronę internetową, na której można się rejestrować, odwiedzono 1 mln razy.

"Do tej pory, do tego momentu zarejestrowało się 127 tys. 796 seniorów powyżej 80. roku życia" - poinformował Dworczyk.

Reklama

Szczepienia na Covid-19: liczba zgłoszeń

Do piątku, przed południem Polacy przesłali 474 tys. zgłoszeń chęci zaszczepienia się przeciw Covid-19, prawie 377 tys. zgłoszeń zostało już potwierdzonych przez osoby zainteresowane - powiedział w piątek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk przekazał na konferencji prasowej, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zgłaszania gotowości do zaszczepienia przeciw Covid-19.

"Do tej pory przesłano 474 tys. zgłoszeń i prawie już 377 tys. zostało potwierdzonych przez kliknięcie w specjalny link wysyłany przez system do zgłaszającego się jako osoby gotowej do przyjęcia szczepienia" - poinformował Dworczyk.

W 30 szpitalach tymczasowych uruchomiono możliwość szczepień

Do północy w czwartek terminy szczepień w centralnym kalendarzu wprowadziło 4 787 punktów w całej Polsce, dla tych punktów uruchomiono rejestrację; wystawiono ponad 1,5 mln terminów od 25 stycznia do końca marca - poinformował Michał Dworczyk. Możliwość szczepień uruchomiono w 30 szpitalach tymczasowych.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że w czwartek do północy terminy szczepień w centralnym kalendarzu wystawiło 4 787 punktów w całej Polsce i właśnie dla tych punktów uruchomiona została rejestracja. Jak przekazał, wystawionych terminów było ponad 1,5 mln - od 25 stycznia do końca marca.

"Planowaliśmy, że będzie to około 6 tys. punktów i około 2 mln terminów. Wczoraj okazało się, że część punktów - co przedstawiono nam rano, chodzi w szczególności o POZ-y - powiedziała, że nie zdąży do wieczora wystawić swoich kalendarzy. Dodatkowo nastąpiła mniej więcej godzinna przerwa w dostępie do centralnego kalendarza do ładowania terminów, ponieważ bardzo dużo punktów szczepień jedocześnie starało się wprowadzać terminy dla pacjentów" - wyjaśniał Dworczyk.

W konsekwencji - poinformował - został uruchomiony "wariant B", czyli w 30 szpitalach tymczasowych w największych miastach uruchomiono kilkaset tysięcy dodatkowych terminów. "Dla tych POZ-ów, które są w programie szczepień, a które nie zdążyły wczoraj zgłosić swojego kalendarza, wydłużyliśmy termin zgłoszeń. Do 25 stycznia liczba tych punktów, wierzymy, że w sposób znaczący się zwiększy, a liczba terminów dobije do 2 mln" - dodał szef KPRM. PAP)

Polska ma jeden z niższych współczynników w Europie utylizowanych dawek szczepionek

Według mojej wiedzy, przekazanej przez prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, mamy jeden z niższych współczynników w Europie utylizowanych dawek szczepionek przeciw Covid-19 - powiedział w piątek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Dworczyk pytany na piątkowej konferencji prasowej o zutylizowane dawki szczepionek powiedział, że według jego wiedzy, którą przekazał prezes Agencji Rezerw Materiałowych, "mamy jeden z niższych współczynników w Europie utylizowanych dawek".

"Oczywiście cały czas zdarzają się tego rodzaju sytuacje, że jakieś dawki, czy cała ampułka ulegają zniszczeniu, ale proszę państwa przy tej skali, tak jak już powiedziałem mamy ponad 410 tys. osób zaszczepionych, przy tej skali, to wynika ze statystyki" - podkreślił szef KPRM.

Zaznaczył, że nie można też robić wokół tego jakiś "niezwykłych problemów". "Dlatego, że niedobrze byłoby stworzyć taką atmosferę, że lekarz, czy pielęgniarka będą bali się zgłosić, że została zutylizowana, czy zniszczona jakaś szczepionka. Takie rzeczy się zdarzają" - powiedział Dworczyk