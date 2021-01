Firma Pfizer, która odpowiada za dostarczenie części szczepionek do Polski chwilowo zmniejszy dostawy do Europy.

"Pfizer dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć więcej dawek, niż pierwotnie zakładano na ten rok – nowy cel to 2 mld dawek w 2021 roku. To znacząca zmiana pierwotnej prognozy na 2021 r., która wynosiła 1,3 mld dawek" – zaznaczyła firma

"W ramach działań niezbędnych do zwiększania mocy produkcyjnych, musimy odpowiednio zmodyfikować proces produkcji i dostosować nasz zakład, co będzie wymagało uzyskania dodatkowych zezwoleń. Chociaż będzie to miało przejściowy wpływ na dostawy realizowane na przełomie stycznia i lutego, spowoduje znaczne zwiększenie liczby dawek dostępnych dla pacjentów pod koniec lutego i w marcu" – podkreśla firma.

Z tej przyczyny – jak wyjaśniono - w najbliższym czasie mogą wystąpić przejściowe zmiany dotyczące zamówień oraz dostaw z zakładu w Puurs w Belgii, tak aby szybko umożliwić zwiększenie wielkości produkcji.

"Realizujemy plan sprawiedliwego rozdysponowania naszej szczepionki, zgodnie z umowami zawartymi z rządami. Chcemy, żeby każdy kraj otrzymał dawki w zakontraktowanej liczbie w okresie obowiązywania umowy, choć szacowane liczby dawek dostarczanych w poszczególnych kwartałach mogą wymagać korekty" – przekazał Pfizer.

Obecnie w UE dopuszczone są dwie szczepionki - Comirnaty, wyprodukowana przez Pfizera i BioNTech oraz mRNA-1273 - od Moderny.