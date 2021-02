Premier Benjamin Netanjahu postawił sobie za cel zaszczepienie do końca marca wszystkich Izraelczyków w wieku powyżej 16 lat. „Im szybciej się zaszczepimy i im szybciej populacja się zaszczepi, tym szybciej możemy kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa.” - powiedział Hezi Levi, szef Ministerstwa Zdrowia.

Mimo tego, że w Izraelu zaszczepiono już ponad 82 proc. obywateli w wieku 60+, konieczne okazało się wprowadzenie w ostatnim tygodniu stycznia kolejnego, prawie miesięcznego lockdownu i zamknięcie krajowego lotniska. Do całkowitego opanowania sytuacji w tym kraju jest jeszcze daleko.

„Widzimy falę infekcji, która, najprawdopodobniej z powodu mutacji, nie ustępuje” - powiedział izraelski minister zdrowia Yuli Edelstein na konferencji prasowej 28 stycznia.

Nadal niewystarczająca liczba osób ukończyła cykl szczepień, by wyciągnąć wnioski na temat skuteczności szczepionki, powiedział w telewizji Ynet Ran Balicer, szef izraelskiego zespołu ekspertów do spraw Covid-19.

Tak zwany wariant brytyjski koronawirusa jest o 50 proc. bardziej zakaźny i prawdopodobnie bardziej zjadliwy niż pierwotny wirus. Najprawdopodobniej jest on również odpowiedzialny za dotychczasową porażkę kampanii szczepień i trudności w zatrzymaniu dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, uważają przedstawiciele izraelskiego ministerstwa zdrowia.

Zdaniem specjalistów szczepionka działa także przeciwko brytyjskiemu, bardziej zaraźliwemu wariantowi Sars-CoV-2. Jej występowaniu przypisuje się zwiększenie liczby infekcji, a tym samym większą liczbę hospitalizacji, którym chce zapobiegać ministerstwo zdrowia.

Wskaźnik zakażeń w Izraelu spadł na początku stycznia z 10,2 proc. do nieco ponad 9 proc., a liczba osób ciężko lub krytycznie chorych ustabilizowała się na poziomie około 1100. Jednak liczba pacjentów podłączonych do respiratorów osiągnęła rekordowy poziom, powiedział prof. Nachman Ash. Do ostatniego tygodnia stycznia 2021 roku ponad 4600 osób w Izraelu zmarło z powodu Covid-19, a codziennie diagnozowano go u ponad 7600 osób.

Ynet Ran Balicer, szef zespołu izraelskich ekspertów ds. Covid-19 uważa, że spadku liczby krytycznych przypadków zachorowań na koronawirusa można się najwcześniej spodziewać w połowie lutego. Dopiero wtedy będzie można myśleć o powrocie do normalności w gospodarce.