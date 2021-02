Lokalne władze we Włoszech muszą dołożyć starań, aby w miastach nie dochodziło do zgromadzeń na ulicach, jak w ostatni weekend stycznia - taki apel wystosował w poniedziałek, w dniu złagodzenia obostrzeń, koordynator komitetu doradców rządu do spraw pandemii Agostino Miozzo.

Włoskimi ekspertami medycznymi wstrząsnęły sceny z Rzymu, Mediolanu, Bolonii, Neapolu i innych miast, gdzie tłumy opanowały ulice handlowe i dzielnice lokali gastronomicznych. Doszło do tego jeszcze przed złagodzeniem w poniedziałek restrykcji w większości regionów. Polega ono przede wszystkim na przywróceniu w barach i restauracjach obsługi przy stolikach; na razie do godziny 18.00. Później dozwolona jest tylko sprzedaż na wynos i dostawy do domu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 329 następnych zgonów na Covid- 19 i 7925 nowych zakażeń koronawirusem. Dobowa liczba wykonanych testów wyniosła 142 tysiące i była prawie dwa razy mniejsza niż w poprzednich rekordowych dniach badań. Bilans zmarłych prowadzony od końca lutego zeszłego roku wzrósł do 88 845. Jest wśród nich 305 lekarzy. Szacuje się, że obecnie zakażonych w kraju jest co najmniej 447 tysięcy osób. Do tej pory koronawirusa stwierdzono u ponad 2,5 miliona osób. W stołecznym regionie Lacjum rozpoczęły się internetowe zapisy na szczepienia osób powyżej 80 lat. Regionalny sztab kryzysowy poinformował, że w ciągu pierwszych siedmiu minut zapisało się 2 200 osób. Łącznie jednego dnia przyjęto prawie 25 tysięcy zgłoszeń.