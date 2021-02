"Dziś osiągnęliśmy znaczący kamień milowy w narodowym programie szczepień w Wielkiej Brytanii. Ten kraj dokonał niezwykłego wyczynu, podając łącznie 15 milionów szczepionek najbardziej narażonym osobom w kraju" - powiedział Johnson w nagraniu wideo zamieszczonym na Twitterze.

"To był prawdziwie narodowy, ogólnobrytyjski wysiłek. Zrobiliśmy to razem. I mogę powiedzieć, że w Anglii zaoferowaliśmy szczepionki wszystkim w pierwszych czterech grupach priorytetowych, ludziom, u których jest największe prawdopodobieństwo, że poważnie zachorują z powodu koronawirusa, zrealizowaliśmy pierwszy cel, który sobie postawiliśmy" - dodał brytyjski premier, zapewniając, że "nikt nie spoczywa na laurach".

Jak podał brytyjski rząd, do soboty włącznie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 15 062 189 osób, a drugą - 537 715.

Na początku stycznia Johnson ogłosił, że celem jest zaoferowanie do połowy lutego szczepionki przeciw Covid-19 wszystkim osobom z pierwszych czterech grup priorytetowych, czyli mieszkańcom i pracownikom domów opieki, osobom powyżej 70. roku życia, frontowym pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej oraz osobom, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie na Covid-19. Liczbę tych osób szacuje się na 15 mln; ok. 88 proc. wszystkich zmarłych z powodu Covid-19 należało do jednej z tych grup.

Od poniedziałku w Wielkiej Brytanii szczepionki przeciw Covid-19 będą oferowane osobom powyżej 65. roku życia, czyli kolejnej grupie priorytetowej. Rząd już wcześniej zapowiedział, że teraz celem jest zaszczepienie wszystkich pozostałych grup priorytetowych, czyli od piątej do dziewiątej, do końca kwietnia.

Nadhim Zahawi, wiceminister zdrowia nadzorujący program szczepień przeciw Covid-19, napisał w niedzielę na Twitterze, że rząd nie spocznie, dopóki szczepionka nie zostanie zaoferowana wszystkim osobom powyżej 50. roku życia do końca kwietnia, a następnie wszystkim dorosłym mieszkańcom kraju.

W Wielkiej Brytanii stosowane są obecnie dwie szczepionki przeciw Covid-19 - opracowane wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech oraz przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca. W przypadku obu Wielka Brytania jako pierwszy kraj dopuściła je do użytku, a następnie jako pierwsza zaczęła ich podawanie. Szczepienia w tym kraju rozpoczęły się 8 grudnia, prawie trzy tygodnie wcześniej niż w Unii Europejskiej.

W niedzielę po południu brytyjski rząd podał, że w ciągu ostatniej doby wykryto 10 972 nowe zakażenia koronawirusem, co jest najmniejszą liczbą od 2 października zeszłego roku, i zarejestrowano 258 nowych zgonów z powodu Covid-19 - najmniej od 26 grudnia. Łączny bilans epidemii w tym kraju to 4 038 078 wykrytych infekcji i 117 166 zmarłych.