Wśród ponad 2,1 mln zastrzyków, które do tej pory otrzymali Polacy, ponad 700 tys. przyjęły osoby w wieku 70 lat i więcej. W pozostałych grupach wiekowych (18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60–69) liczba zaszczepionych waha się od ponad 200 do prawie 400 tys. W tych danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia można zauważyć dużą dysproporcję ze względu na płeć. Do wczoraj, do godz. 10.30 kobiety otrzymały 1,46 mln dawek szczepionek na COVID-19, a mężczyźni 0,66 mln. W uproszczeniu można więc powiedzieć, że na każde dwie dawki dla kobiet, mężczyźni otrzymują tylko jedną. Pierwszy zastrzyk otrzymało do tej pory 1,5 mln Polaków.