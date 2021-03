Na rządowych stronach poinformowano w poniedziałek, że podano dotychczas 3 336 354 dawek szczepionki – 2 149 607 pierwszej i 1 186 747 drugiej.

Największą dzienną liczbę szczepień wykonano w woj. mazowieckim (blisko 4 tys.), dolnośląskim (ponad 2,2 tys.) i w śląskim (ponad 1,6 tys.).

Po iniekcjach zgłoszono do tej pory w sumie 3495 niepożądanych odczynów, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano w sumie 4836 dawek.

Oprócz seniorów szczepieni są obecnie również nauczyciele. Szczepienia wśród nich - jak powiedział w poniedziałek szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek - przebiegają bez większych problemów. "Mamy nadzieję, że zakończą się najdalej do połowy marca" - dodał. Czarnek powiedział, że z około 800 tys. uprawnionych nauczycieli na szczepienie zarejestrowanych jest 65 proc. Dotychczas zaszczepiono ponad 200 tys.

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zdementował wypowiedź prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera ds. COVID-19, że należy wstrzymać szczepienia nauczycieli i nauczycieli akademickich. "Chcę uspokoić wszystkich nauczycieli, wykładowców, absolutnie takiej decyzji w tej chwili nie przewiduję" – zapewnił na antenie Radia Plus Niedzielski.

We wtorek rano rusza rejestracja na szczepienia dla nauczycieli i nauczycieli akademickich do 69. roku życia. Potrwa do środy, do końca dnia.

Na rynku unijnym, w tym w Polsce, dopuszczone są trzy szczepionki. Dwa preparaty opierają się na technologii mRNA – firm Pfizer i BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Mają one zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Trzeci preparat produkuje AstraZeneca. Jest to szczepionka wektorowa. Dopuszczono ją na rynek UE pod koniec stycznia. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski