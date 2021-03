Szef rządu poinformował również o wprowadzaniu weekendowego lockdownu w departamencie Pas-de-Calais oraz o zamknięciu niespożywczych centrów handlowych o powierzchni ponad 10 tys. m2 w zagrożonych departamentach.

23 departamenty znajdują się obecnie pod szczególnym nadzorem sanitarnym, a ich mieszkańcy proszeni są o nieprzemieszczanie się do innych regionów - zaapelował szef rządu.

Premier Castex poinformował o 17,5 proc. spadku zakażeń wśród osób powyżej 80 roku życia, wskazując na pozytywny efekt szczepień przeciwko koronawirusowi. Podkreślił też, że Francja jest krajem, który znajduje się w czołówce Europy w szczepieniu osób najbardziej wrażliwych i narażonych na zakażenie koronawirusem.

Jean Castex obiecał, że zaszczepionych zostanie 10 mln obywateli do połowy kwietnia, 20 mln do połowy maja oraz 30 mln do lata.

W najbliższych tygodniach Francja będzie otrzymywać kilkakrotnie więcej dawek szczepionek niż do tej pory. W marcu-kwietniu do kraju ma trafić 22 mln dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi - stwierdził premier.

Do departamentów najbardziej zagrożonych przydzielonych zostanie 135 tys. dodatkowych dawek szczepionki.

Szczepienia w aptekach dostępne będą od 15 marca. Zainteresowani zaszczepieniem się nie będą potrzebować recepty i będą mogli udać się bezpośrednio do apteki, aby otrzymać szczepionkę AstraZeneca - powiedział premier, dodając, że osoby w wieku od 50 do 74 lat, które nie mają „żadnej konkretnej patologii”, będą mogły się szczepić od połowy kwietnia.

Premier podkreślił, że wciąż istnieje presja na szpitale z powodu utrzymującej się dużej liczby chorych hospitalizowanych z Covid-19, tzn. średnio ponad 25 tys. oraz rosnącej liczby osób przyjmowanych na oddziały intensywnej terapii.

Jean Castex ostrzegł również, że prefekci mogą zakazywać organizowania imprez w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w weekendy, ponieważ stanowią one zagrożenie sanitarne.

Obecny na konferencji minister zdrowia Olivier Veran podkreślił natomiast, że ryzyko zakażenia zwiększa się głównie podczas posiłków, prywatnych spotkań lub w miejscu pracy, kiedy czujność jest rozluźniona. Osoby pracujące w domu mają mniejsze ryzyko infekcji o około 30 proc. – oszacował minister.