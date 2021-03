Turyści z UE przybywający do Włoch i Włosi wracający do kraju z państw Unii muszą poddać się pięciodniowej kwarantannie, a na jej zakończenie testowi na obecność koronawirusa - rozporządzenie w tej sprawie podpisał we wtorek minister zdrowia Roberto Speranza.

Szef resortu napisał na Twitterze: "Właśnie podpisałem rozporządzenie, które nakazuje w przypadku przyjazdów i powrotów z państw Unii Europejskiej test w chwili wyjazdu, 5 dni kwarantanny i następny test na zakończenie tych pięciu dni". Przypomniał, że nadal obowiązuje kwarantanna w przypadku przyjazdów ze wszystkich państw spoza UE. Zmiany w programie szczepień. Oto nowy harmonogram Zobacz również Zaniepokojenie obowiązkiem kwarantanny po powrocie z państw UE wyraził szef stowarzyszenia branży turystycznej w konfederacji przedsiębiorców Pier Ezhaya. "Kwarantanna po powrocie z UE? W ten sposób przegraliśmy wszyscy" - oświadczył. "Dlaczego to rozporządzenie nie zostało wydane wcześniej?" - zapytał reprezentant branży turystycznej i podkreślił, że to znacznie utrudni wyjazdy za granicę w sytuacji ciężkiego kryzysu sektora.