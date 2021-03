Projekt w sprawie Funduszu Kompensacyjnego trafił wreszcie do wykazu prac legislacyjnych. Plan jest taki, by fundusz wszedł w życie w maju. Resort zdrowia wylicza, że korzystać z niego będzie ok. 30 osób rocznie: ok. 20 zaszczepionych przeciw COVID-19 i ok. 10 przeciwko innym chorobom.