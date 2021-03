Analiza danych Ministerstwa Zdrowia o strukturze wiekowej osób ze stwierdzonym COVID-19 pokazuje, że dzieci do 10 lat to jedyna grupa, w której nastąpił wzrost stwierdzonych przypadków. O ile w trakcie drugiej fali koronawirusa (październik-grudzień 2020 r.) w tym przedziale odnotowano 20,3 tys. przypadków zakażeń, tak teraz (od stycznia do 25 marca 2021 r.) jest już niemal 28 tys. To niemal 40-proc. wzrost, który powoduje, że w strukturze zakażeń udział tej grupy wiekowej wzrósł z 1,64 proc. do 3,30 proc.