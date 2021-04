"Kolejny tydzień będzie bardzo ważny, bo (...) od tego tygodnia pomajowego, czyli od 4 maja znosimy, czy wycofujemy tę rekomendację ograniczenia zabiegów planowych" - powiedział minister.

Dodał, że była to "smutna konieczność" związana z tym, że wszystkie siły musiały być skierowane na walkę z COVID-19 w trzeciej fali.

"Teraz, kiedy fala odpuszcza, chcemy przerzucić środki i siły na leczenie w innych zakresach" - dodał.

Aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala NFZ 8 marca tego roku zaleciło ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Jak wyjaśniło NFZ, ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Dodatkowo - jak wskazał fundusz - przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń należało wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.

Zalecenie dotyczyło przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu przeprowadzenia diagnostyki, zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, w szczególności endoprotezoplastyki dużych stawów, dużych zabiegów korekcyjnych kręgosłupa, zabiegów naczyniowych na aorcie brzusznej i piersiowej, pomostowania naczyń wieńcowych, jak również dużych zabiegów torakochirurgicznych, zabiegów wewnątrzczaszkowych, nefrektomii, histerektomii, ale z powodów innych niż onkologiczne.

Przywrócenie do niecovidowego systemu opieki zdrowotnej ponad 10 tys. łóżek

Zdecydowaliśmy o przywróceniu do normalnego, niecovidowego systemu opieki zdrowotnej, ponad 10 tys. łóżek. Jest to kwestia najbliższych dwóch tygodni – poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że w szczycie III fali na walkę z COVID-19 przeznaczonych było ponad 46 tys. łóżek szpitalnych.

"Ponieważ III fala słabnie, apogeum mamy za sobą, dlatego zdecydowaliśmy – razem z wojewodami i ministerstwem spraw wewnętrznych i administracji – o przywróceniu do systemu normalnego opieki zdrowotnej, nie tego covidowego, ponad 10 tys. łóżek. I to jest kwestia najbliższych dwóch tygodni, gdzie te 10 tys. łóżek wróci z walki z pandemią koronawirusa do zwykłego systemu opieki zdrowotnej" – powiedział Niedzielski.

Niedzielski: Przed nami dynamiczne przywracanie miejsc szpitalnych dla innych pacjentów niż z COVID-19

Czeka nas dynamiczne przywracanie miejsc szpitalnych, które do tej pory były przeznaczone na walkę z COVID-19 – zapowiedział w poniedziałek w czasie konferencji prasowej w Nałęczowie minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Czeka nas dynamiczne przywracanie do systemu opieki zdrowotnej miejsc szpitalnych, które do tej pory były przeznaczone na walkę z COVID-em" – powiedział minister.

Dodał, że trzecia fala była znacznie bardziej dotkliwa niż jesienna. "Mieliśmy i więcej zakażeń, i więcej zachorowań, i więcej również hospitalizacji" – wymienił.

Niedzielski przypomniał, że w szczycie drugiej fali, czyli jesienią zajętych było 23 tys. łóżek przez pacjentów zakażonych koronawirusem, a w trzeciej fali powyżej 30 tys.

Resort zdrowia w poniedziałek podał, że w szpitalach przebywa obecnie 27 137 chorych z COVID-19, czyli blisko 4,5 tys. mniej niż tydzień temu. Terapii respiratorowej wymaga 3101 chorych.

Rehabilitacja postcovidową w uzdrowisku

Skierowanie od dowolnego lekarza będzie uprawniało do wzięcia udziału w rehabilitacji postcovidowej w uzdrowisku – zapowiedział w poniedziałek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

W poniedziałek odbył się w Nałęczowie briefing na temat rehabilitacji pocovidowej z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, p.o. prezesa NFZ Filipa Nowaka i prezesa zarządu Zakładu Leczniczego "Uzdrowisko Nałęczów SA" Piotra Marczyka

Szef MZ Adam Niedzielski powiedział, że przygotowano nowe rozwiązanie w postaci rehabilitacji postcovidowej, która ma być powszechnie dostępna.

"To jest główne założenie, które przyświecało przy konstruowaniu tego rozwiązania" – podkreślił.

Zapewnił, że do wzięcia udziału w programie wystarczy skierowanie dowolnego lekarza, również POZ. "Rok czasu od przechorowania, skierowanie i telefon bezpośrednio do ośrodka" – wyjaśnił

Dodał, że wyspecjalizowana jednostka w Głuchołazach przygotowała kompleksowy program rehabilitacji.

"Ale jednym z wniosków i w związku z zainteresowaniem, jakim się cieszył ten ośrodek w Głuchołazach było to, że właśnie ta rehabilitacja postcovidowa musi być szeroko dostępna. Przygotowaliśmy takie rozwiązanie, że ta rehabilitacja będzie możliwa do świadczenia właśnie w uzdrowiskach, ale również też w warunkach ambulatoryjnych i domowych" – mówił.

Dodał, że w kwestii wykorzystania uzdrowisk gotowe są już rozwiązania. Plan rehabilitacyjny został opracowany wspólnie z Krajową Izbą Fizjoterapeutów. Jego celem ma być powrót do zdrowia. Niedzielski zaznaczył, że najczęstszym skutkiem covidu jest utrata wydolności oddechowej.

"Wszystkie chętnie uzdrowiska, które spełniają warunki, które nie są żądnymi wygórowanymi warunkami, bo mówimy tutaj o pewnej minimalnej obsadzie personelu – będą po zgłoszeniu do NFZ i wpisie na odpowiedni wykaz mogły świadczyć taki program" – zapowiedział.

Po majówce profilaktyka dla osób 40 plus i zniesienie limitów do specjalistów

Po majówce zostanie ogłoszona profilaktyka dla osób 40 plus i zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów – zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że w najbliższym tygodniu będzie także wprowadzony pilotaż Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Szef MZ na konferencji prasowej w Centrum Diagnostyki i Fizjoterapii Werandki w Nałęczowie, przypomniał, że rząd przygotował plan poprawy zdrowia Polaków, który składa się z pięciu elementów.

Obejmuje on: Krajową Sieć Onkologiczną, Krajową Sieć Kardiologiczną, zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opiekę i rehabilitację pocovidową i program profilaktyki dla osób 40 plus.

"Razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiliśmy przekucie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej na takie rozwiązanie systemowe, które w skali całego kraju ma zaproponować model opieki onkologicznej" – wskazał Niedzielski.

Dodał, że drugim projektem jest Krajowa Sieć Kardiologiczna, która – jak zapowiedział minister – "w najbliższym tygodniu na zasadzie pilotażu będzie wprowadzona, jako rozporządzenie, zaczynając od województwa mazowieckiego".

"Trzecim elementem jest rehabilitacja pocovidowa, ale mamy jeszcze dwie rzeczy, które również chciałem zapowiedzieć, które w perspektywie tygodnia po majówce będą oficjalnie ogłoszone. To będzie profilaktyka dla osób w wieku powyżej 40. roku życia i zniesienie limitów świadczenia usług medycznych, tych specjalistycznych" – poinformował Niedzielski.(PAP)