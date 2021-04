W wywiadzie dla telewizji RAI generał sił zbrojnych powiedział, że w najbliższych dniach dobowa liczba wykonywanych szczepień przeciwko Covid-19 wzrośnie do pół miliona. Jak zaznaczył Figliuolo, jest potencjał do tego, by dojść do 600-700 tysięcy szczepień dziennie.

Wyjaśnił, że zbiorowa odporność wraz z zaszczepieniem 80 procent populacji prognozowana jest na koniec września. "Uważam, że lato minie dosyć bezpiecznie, ale nadal trzeba będzie używać maseczki, przestrzegać dystansu i higieny"- dodał.

Według komisarza, kiedy zakończą się szczepienia osób w wieku powyżej 65 lat, można będzie dać priorytet miejscom pracy i podawać preparat niezależnie od wieku, również pracownikom branży turystycznej. Takie rozwiązanie jego zdaniem jest realne począwszy od końca maja.

Komisarz poinformował, że w przyszłym miesiącu do Włoch ma dotrzeć 17 milionów dawek kilku szczepionek.

Dotychczas zaszczepiono w kraju ponad 19 milionów osób, w tym w pełni 5,6 miliona.