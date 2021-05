Jest to również pierwszy przypadek, gdy WHO awaryjnie zatwierdziła do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną.

Preparat Sinopharmu został już podany kilkuset milionom osób w Chinach i innych krajach.

Zatwierdzenie szczepionki przez WHO oznacza, że organizacja ta uznała preparat za skuteczny i bezpieczny, a zatem może on zostać włączony do programu COVAX, gwarantującego dostawy szczepionek do państw rozwijających się.

Ponadto aprobata WHO zwiększy zaufanie do chińskiego preparatu, którego ponad 100 mln dawek sprzedano za granicę.

Szczepionka Sinopharmu podawana jest w dwóch dawkach, a WHO zleca stosowanie jej u osób powyżej 18. roku życia.

Według chińskich władz preparat Sinopharmu zapobiega zachorowaniu na Covid-19 ze skutecznością ponad 79 proc. W próbach klinicznych w Brazylii, Turcji i Indonezji szczepionka wykazała skuteczność pomiędzy 50,65 a 83,5 proc. (PAP)