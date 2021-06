Amerykańskie Centra Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) obniżyły w poniedziałek kategorię zagrożenia epidemicznego dla Polski i 72 innych krajów z najwyższego poziomu 4 - "bardzo wysokiego" do 3 - "wysokiego". Oznacza to, że podróże do tych krajów są odradzane tylko dla niezaszczepionych osób.

W grupie państw, którym CDC zmieniły klasyfikacje oprócz Polski znalazła się większość państw UE (poza Czechami, Litwą, Łotwą, Estonią, Holandią, Belgią i Szwecją), a także m.in. Japonia, która organizuje w lipcu Igrzyska Olimpijskie oraz Kanada, Meksyk i Rosja. Zmiana klasyfikacji to konsekwencja zmiany przyjętych przez CDC kryteriów. Wcześniej najwyższym ostrzeżeniem klasyfikowano te, gdzie średnia liczba nowych infekcji Covid-19 wynosiła 100 na 100 tys. mieszkańców, teraz liczba ta wynosi 500. Porady dla podróżujących do krajów oznaczonych trzecim poziomem zagrożenia brzmią: "Upewnij się, że jesteś w pełni zaszczepiony przed podróżami do tych miejsc. Niezaszczepieni podróżni powinni unikać zbędnych podróży do tych miejsc". Zmiana klasyfikacji wiąże się też ze zmianą rekomendacji dotyczących podróży wystawianą przez amerykański Departament Stanu. Poziom 4 był opatrzony zaleceniem "nie podróżuj", zaś poziom 3 - "przemyśl podróż". Mimo zmian, obywatele Polski, Unii Europejskiej i innych krajów objętych zakazem podróży nadal nie mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych.