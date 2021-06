Premier i minister zdrowia zaznaczyli, że nowe limity w obiektach jak kina, hotele czy teatry nie będą obowiązywały osób w pełni zaszczepionych.

"Łagodzimy obostrzenia na okres wakacyjny i będziemy je dostosowywać do liczby zachorowań. Od 26 czerwca targi, konferencje będą mogły zaprosić większą liczbę gości, ponieważ zmieniamy dotychczasowy limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych na limit - jedna osoba na 10 metrów kwadratowych" - powiedział premier.

"Z kolei w hotelach i obiektach wypoczynkowych (...) zwiększamy limit dopuszczalnych miejsc zajętych do 75 proc. (z 50 proc. obecnie - PAP) i do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia" - dodał.

Premier podkreślił, że zasady ograniczające liczbę osób nie będą obowiązywały w pełni zaszczepionych. "Osoby zaszczepione nie będą wliczane do tych limitów" - powiedział.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że już od najbliższego weekendu w kinach i teatrach zostaną otwarte strefy gastronomiczne, a od 26 czerwca limit zajętych miejsc zostanie podniesiony do 75 proc. z 50 proc. obecnie. Również w tym przypadku do limitów nie będą wliczane zaszczepione osoby.

Niedzielski poinformował też, że w lokalach gastronomicznych od 26 czerwca limit zostanie również zwiększony w taki sposób, aby 75 proc. miejsc mogło być zajętych. Obecnie limit ten to co drugi zajęty stolik.

Szef resortu zdrowia podkreślił na czwartkowej konferencji, że zwiększenie limitów do 75 proc. obłożenia w hotelach i pensjonatach, przy jednoczesnym niewliczaniu do nich osób zaszczepionych, może pozwolić na zwiększenie ostatecznej frekwencji do 100 proc.

"Ten limit na poziomie 75 proc., przy tym jak powoli dochodzimy do wskaźnika zaszczepienia, przynajmniej pierwszą dawką, 50 proc. populacji, oznacza faktycznie, że jest możliwość zajęcia 100 proc. bazy łóżkowej. To samo dotyczy limitów w innych obiektach" - powiedział Niedzielski.

W komunikacie po konferencji podano także, że zwiększeniu do 100 proc. obłożenia, z obecnych 75 proc., ulegnie limit podróżnych w transporcie publicznym. Nadal pasażerowie mają obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos.

Nowe zasady mają obowiązywać do końca wakacji.