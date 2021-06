Prof. Tim Spector, który kieruje badaniem Zoe Covid Symptom, powiedział w rozmowie z BBC, że choć wariant Delta dla młodych osób może być "czymś na kształt ostrzejszego przeziębienia", to nie zmienia to faktu, że jest ryzykowny i zaraźliwy dla innych osób.

Publiczna służba zdrowia w Wielkiej Brytanii, NHS, jako główne objawy Covid-19 wskazuje kaszel, gorączkę oraz utratę węchu i smaku, jednak zdaniem prof. Spectora, te symptomy należą obecnie do rzadszych. Jego zespół wyciągnął te wnioski na podstawie analizy objawów zgłaszanych w specjalnej aplikacji przez tysiące zarażonych koronawirusem osób.

Odpowiedzialny za zmianę w symptomach wariant Delta stanowi obecnie 90 proc. zakażeń w Wielkiej Brytanii. "Ludzie mogą odnieść wrażenie, że przechodzą sezonowe przeziębienie, więc dalej będą wychodzili na przyjęcia i przez to mogą przekazywać wirusa sześciu kolejnym osobom" - wyjaśnił Spector. "Być może to jest po prostu uciążliwe przeziębienie, ale zostańcie w domach i zróbcie test" - zaapelował do młodych osób.