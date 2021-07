Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Dzięki niej do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Rada Ministrów na piątkowym posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Reklama Celem regulacji jest przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6 proc. produktu krajowego brutto (PKB) w 2023 r. i określenie ścieżki dalszego wzrostu minimalnych wartości przedmiotowych nakładów do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 r. Obecnie minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia zakłada wzrost do wysokości 6 proc. PKB do 2024 r. i w latach kolejnych. O tym, że rząd przyjął projekt przewidujący te zmiany Ministerstwo Zdrowia poinformowało na Twitterze. "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Dzięki niej do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł" – przekazał resort. Rosnące ceny a Polski Ład. Lewiatan: W przyszłym roku możemy zatęsknić za 5-proc. inflacją Zobacz również Ministerstwo zaznaczyło, że w 2027 r. nakłady na opiekę zdrowotną w Polsce wyniosą 215 mld zł. Projekt trafi teraz do Sejmu. Przyjęcie projektu przez rząd skomentował na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. "Mocny akcent na koniec dnia! Projekt ustawy o wzroście nakładów na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB przyjęty przez Radę Ministrów. Deklaracja z Polskiego Ładu przeradza się w zobowiązanie" – napisał szef MZ. W założeniach projektu, opublikowanych w wykazie prac rządu, wyjaśniono, że zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia wynika z potrzeby dążenia do optymalizacji systemu – zwiększenia dostępności do świadczeń, wzrostu wynagrodzeń kadr medycznych, unowocześniania i modernizacji infrastruktury w placówkach opieki zdrowotnej oraz rozwoju nowoczesnych technologii w służbie zdrowia. Projekt przewiduje ponadto rozszerzenie uprawnienia ministra zdrowia, związanego z przekazywaniem Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji podmiotowej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na zaplanowanie tej dotacji wyłącznie na etapie planowania budżetu na dany rok. Wprowadzane zmiany pozwalają dodatkowo na przekazanie NFZ w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego, środków, które zostaną zidentyfikowane jako oszczędności również na etapie realizacji budżetu. Szybszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia jest jednym z elementów rządowego programu Polski Ład.