90 procent chorych na Covid-19, przebywających obecnie na oddziałach intensywnej terapii we Włoszech to osoby niezaszczepione - poinformowała we wtorek federacja firm medycznych i szpitali. Minionej doby w kraju zanotowano 31 następnych zgonów.

“Ordynatorzy oddziałów intensywnej terapii mówią nam, że prawie wszyscy ich pacjenci chorzy na Covid-19, czyli 90 procent, nie jest zaszczepionych, co potwierdza, że szczepionka jest najbardziej skuteczną bronią, jaką mamy do dyspozycji w walce z pandemią i jej najgorszymi skutkami” - oświadczył prezes federacji Giovanni Migliore. Reklama Zaznaczył zarazem, że wywołujący alarm wzrost liczby osób hospitalizowanych, w tym niektórych w ciężkim stanie potwierdza to, że nie można obniżać czujności i należy kontynuować kampanię szczepień. Minionej doby zmarło we Włoszech 31 osób z Covid-19 i stwierdzono ponad 5600 nowych zakażeń koronawirusem w 241 tys. testów - podało ministerstwo zdrowia. Na reanimacji przebywa 322 chorych, a prawie 2900 na pozostałych oddziałach covidowych. Bilans zgonów na Covid-19, rejestrowanych we Włoszech od lutego 2020 roku, wzrósł do 128 273. Szacuje się, że obecnie zakażonych jest co najmniej 116 tys. osób, czyli o kilkadziesiąt tysięcy więcej niż na początku lata. (PAP)