Na rządowych stronach w poniedziałek podano, że w Polsce w pełni zaszczepionych jest 18,94 mln osób. Wykonano w sumie 36,5 mln szczepień. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zgłoszono niemal 15 tys. niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

W poniedziałek rano rząd informował, że do Polski dostarczono w sumie 53,9 mln dawek preparatów przeciw COVID-19, z czego do punktów trafiło 38,5 mln. Wieczorem prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował PAP, że do kraju dotarło kolejne 1,6 mln dawek szczepionki Pfizer/BioNTech."Dostawy pozostałych producentów w związku ze spadkiem zainteresowania szczepieniami w Polsce są nieregularne. Dostawy szczepionek firmy Moderna zostały na razie przez nas zawieszone, a koncern Johnson & Johnson (J&J) wstrzymał dostawy do połowy września" - powiedział Kuczmierowski. Dodał, że szczepionki firmy AstraZeneca obecnie nie przyjeżdżają do Polski.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w poniedziałek, że nie ma żadnych decyzji co do szczepień obowiązkowych. Dodał, że z analiz i badań rządu wynika, że przymus szczepienny przeciwko SARS-CoV-2 byłby ograniczony do wąskich grup zawodowych, wśród których są nieprzejednani przeciwnicy szczepień. Próba zmuszenia ich do zaszczepienia się, bądź próba ograniczenia dostępu do zawodu, mogłyby doprowadzić do poważnego napięcia. Stąd decyzja o długofalowym i długoterminowym podejściu edukacyjnym do Polaków, żeby przekonać ich do szczepień.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Preparatami firm AstraZeneca i Jannsen (Johnson & Johnson) szczepione są obecnie tylko osoby od 18. roku życia. Preparatami firm Pfizer/BioNTech i Moderna, obok osób pełnoletnich, szczepione są także dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat. Szczepionka Jannsen jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że trzecią dawkę szczepionek mRNA stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności, w odstępie przynajmniej 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Wskazano, że dotyczy to osób: otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe, po przeszczepach narządowych przyjmujących leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne, po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat, z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge'a, zespół Wiskotta-Aldricha), z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV, leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

U osób wieku powyżej 18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna), zaś u dzieci w wieku 12-17 lat - Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Resort zdrowia informuje, że do podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 należy stosować ten sam preparat (Comirnaty Pfizer-BioNTech lub Spikevax Moderna), którym zrealizowano dwudawkowe szczepienie. Jeżeli preparat ten jest niedostępny, można podać inny preparat mRNA. Zalecenie to dotyczy osób od 18. roku życia.

MZ zaznacza, że aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 u osób z niedoborem odporności zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki Vaxzevria (AstraZeneca) lub pojedynczą dawką szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska