Od piątku Australia jest jednym z czterech państw na świecie, w którym wprowadzono całkowity zakaz e-papierosów zawierających nikotynę. Natomiast 30 innych państw – głównie w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Azji – już zakazuje sprzedaży i palenia wszystkich e-papierosów .

Według Institute for Global Tobacco Control na Johns Hopkins University, 60 kolejnych krajów, w tym USA, Kanada i większość krajów europejskich, obecnie ma regulacje odnoszące się do e-papierosów. Regulacje te najczęściej dotyczą ograniczeń, gdzie i komu mogą być sprzedawane e-papierosy, gdzie mogą być używane, co mogą zawierać oraz jak mogą być sprzedawane i pakowane.