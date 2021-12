Reklama

"Obiekty, które wybraliśmy, zapewnią naszym pacjentom łatwy dostęp do lekarzy i usług medycznych, są bowiem świetnie skomunikowane i można do nich dostać się z każdego miejsca w Warszawie. Jest to spójne z naszą strategią, która zakłada ciągły rozwój i poszerzanie sieci placówek, w tym specjalistycznych. Już w 2022 roku planujemy otworzyć kolejne wieloprofilowe przychodnie specjalistyczne oraz kliniki stomatologiczne" - powiedział dyrektor ds. inwestycji i zakupów Bartosz Rozwadowski, cytowany w komunikacie.

W Widok Towers, na tyłach stołecznej Rotundy, spółka wynajęła pierwsze piętro. Klienci Enel-med będą tam mogli skorzystać z wieloprofilowej przychodni specjalistycznej, kliniki stomatologicznej, centrum okulistyki oraz centrum psychiatrii i psychologii. Kolejna umowa dotyczy Domu Mody Klif przy ulicy Okopowej na warszawskiej Woli, z dwiema specjalistycznymi placówkami medycznymi - wieloprofilową przychodnią specjalistyczną Enel-med dla dorosłych i dzieci oraz kliniką medycyny estetycznej Estell. W powstającej aktualnie inwestycji Forest, położonej vis-à-vis centrum handlowego Westfield Arkadia, do dyspozycji klientów Enel-med będą klinika medycyny i stomatologii estetycznej Estell na parterze i wieloprofilowa przychodnia specjalistyczna Enel-med na pierwszym piętrze. W budynku Warsaw Spire C, przy placu Europejskim na Woli, Enel-med zajmie parter - klienci będą mogli tam skorzystać z kliniki stomatologicznej i wieloprofilowej przychodni specjalistycznej, wymieniono.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 41 placówkach własnych i 1 600 partnerskich. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)