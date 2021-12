Wstępne testy na obecność koronawirusa wskazały na zakażenie nowym wariantem Omikron u kobiet w wieku 24 i 46 lat. Pierwsza z nich Omikronem zakaziła się na terytorium miasta-państwa, druga z kolei wróciła w poniedziałek z Niemiec, gdzie - zdaniem ekspertów - doszło do zakażenia. Obie kobiety zostały wcześniej zaszczepione trzecią dawką szczepionki przeciwko Covid-19 - podało ministerstwo zdrowia Singapuru. Kobiety znajdują się na kwarantannie w Narodowym Centrum Chorób Zakaźnych, a osoby z ich otoczenia zostały poddane izolacji w miejscach wyznaczonych przez władze państwa.

"Biorąc pod uwagę wysoką zdolność do przenoszenia wariantu i jego obecność w wielu częściach świata, oczekuję, że wkrótce w Singapurze pojawi się więcej jego przypadków" - powiedział minister zdrowia Singapuru Ong Ye Kung.

Pfizer/BioNTech na początku mijającego tygodnia poinformowały, że według wstępnych badań laboratoryjnych trzecia dawka ich szczepionki przeciwko Covid-19 może być potrzebna do zneutralizowania wariantu Omikron. U osób zaszczepionych dwiema dawkami preparatu, które zakaziły się wariantem Omikron, badacze firmy zaobserwowali 25-krotne zmniejszenie poziomu przeciwciał neutralizujących w porównaniu z zakażeniem pierwszym wariantem. Wzmocnienie za pomocą dodatkowego zastrzyku przywróciło ochronę do poziomu podobnego do początkowego schematu dwudawkowego.

87 proc. populacji Singapuru zostało zaszczepione dwiema dawkami szczepionki przeciwko Covid-19, wśród których dominują produkty firmy Pfizer i Moderny. 29 proc. mieszkańców Singapuru zostało również zaszczepionych dawką przypominającą.