Nadwyżkowe zgony nie rozkładają się jednak równomiernie w całym kraju. Między regionami zachodzą różnice (wynika to ze sposobu raportowania: trochę inne dane pokazuje GUS, trochę inne Eurostat czy Our World in Data), ale trendy pozostają podobne. Analizy wskazują, że w kraju największy cios otrzymały województwa: podkarpackie, podlaskie i lubelskie. O ponad 30 proc. zwiększyły się statystyki zgonów w 2021 r. w porównaniu ze średnią z lat 2015- 2019. - Widać bezpośrednią korelację z kolejnymi falami pandemii. To regiony, które wyjątkowo mocno dotknęła ostatnia fala - mówi Łukasz Pietrzak, który prowadził analizy na podstawie danych z GUS. Według niego między 19 października a 23 listopada 2021 r. w porównaniu ze średnią z lat 2015-2019 w woj. podlaskim i lubelskim wzrost wyniósł aż 60 proc. Resort zdrowia wyjaśniając przyczyny wzrostu zgonów, wskazywał, że istotny był także stan zdrowia Polaków przed pandemią. - Jeżeli społeczeństwo dba o siebie, jest bardziej świadome różnych zagrożeń, prowadzi regularne badania profilaktyczne, to covidowych śmierci jest mniej. Tymczasem poziom partycypacji w badaniach przesiewowych w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Dlatego inny będzie skutek uderzenia pandemii w społeczeństwo zdrowsze i inny w bardziej schorowane. To nie wyjaśnia zróżnicowania w stu procentach, ale ten element na pewno odgrywa rolę - mówił DGP minister Adam Niedzielski.