W środę Ministerstwo Zdrowia podało, że badania potwierdziły 16 173 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarły 684 osoby z COVID-19.

W czasie briefingu prasowego rzecznik resortu zdrowia powiedział, że 531 z grona osób, które zmarły to są osoby niezaszczepione. "To jest ponad 77 proc. wszystkich zgonów" - zwrócił uwagę Andrusiewicz.

Poinformował, że "ponad 80 proc. osób zaraportowanych jako zmarłe, to są osoby powyżej 65. roku życia". "Średnia wieku to jest 75 lat" - wskazał rzecznik MZ. Zwrócił jednocześnie uwagę, że jeżeli COVID-19 dotyka osoby starszej niezaszczepionej, to kończy się to niestety tragicznie".

Andrusiewicz zaznaczył, że "większość osób, która zakaża się w ostatnim tygodniu - 68 proc. - to są osoby do 49. roku życia, czyli widzimy, że wśród grup najbardziej zaszczepionych tych zakażeń jest mniej" - stwierdził Andrusiewicz.

W szpitalach przebywa 17 155 pacjentów z COVID-19, w tym 1682 chorych jest podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 781 łóżek i 2790 respiratorów.

"Z dzisiejszych danych wynika, że jest duży spadek zajętych łóżek w szpitalach - powiedział Andrusiewicz. Zwrócił uwagę, że ciągu ostatniej doby zwolniło się ponad 900 łóżek". "To jest pozytywnym sygnał" - ocenił rzecznik resortu zdrowia.

Powiedział, że pozytywnym znakiem jest również spadająca liczba wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego. "W ostatnim dniu mamy 8 tys. 800 wyjazdów, a jeszcze niedawno notowaliśmy w granicach 10 tys. i powyżej" - zwrócił uwagę Andrusiewicz.

Zaznaczył, że "nadal utrzymuje się dość wysoki pułap osób z obniżoną saturacją, które zabiera pogotowie". "To nadal jest w granicach 50 proc. osób zabieranych przez karetkę" - powiedział rzecznik resortu zdrowia, zwracając uwagę, że "to przekłada się na statystykę zgonów.

Liczba zakażonych w Polsce osób wirusem SARS-CoV-2 od początku epidemii wyniosła ponad 4,2 mln, zmarło prawie 101 tys. chorych. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek