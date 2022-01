"Fala omikronowa pandemii jest zupełnie inna niż pozostałe fale, z którymi mieliśmy do czynienia. Na dzień dzisiejszy mamy potwierdzonych 966 przypadków w naszym kraju" – podał w Programie III Polskiego Radia wiceminister Kraska.

Reklama

Wskazał, że jest to prawie 20 proc. badanych próbek. "Widzimy, że omikron bardzo szybko zaczyna wypierać wariant delta. To było do przewidzenia, taka sama sytuacja jest w krajach Europy Zachodniej" – dodał. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl